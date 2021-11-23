Сёмин: «Мальмё» представляет угрозу для «Зенита»

Известный российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в столичном «Локомотиве», высказался по поводу предстоящего поединка петербургского «Зенита» против шведского «Мальмё» в групповом раунде Лиги чемпионов.

В интервью «Спорт-экспрессу» прославленный тренер заявил, что «сине-бело-голубые» выйдут на эту игру как на последний бой. По словам Юрия Павловича, шведская команда представляет угрозу для подопечных Сергея Семака. Сёмин подчеркнул, что в еврокубках не бывает легких соперников.

Поединок пройдет сегодня, 23 ноября, в Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.