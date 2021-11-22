Непомнящий: «Зенит» не испытает проблем в матче с «Мальмё»

Известный футбольный тренер и эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением касательно предстоящей гостевой встречи петербургского «Зенита» с «Мальмё» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Зенит» сейчас уверен в своих силах. Мне представляется, что в Швеции петербуржцы не будут испытывать проблем», - приводит слова эксперта «Спорт уик-энд».

Поединок пятого тура состоится в городе Мальмё во вторник, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Зенит» идет на третьем месте в группе, а «Мальмё» замыкает турнирную таблицу.