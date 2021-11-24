​Сухина оценил эпизод с пенальти на Дзюбе

Во вторник вечером «Зенит» сыграл вничью в гостях у «Мальмё» (1:1) в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Вырвать один балл в Швеции питерцам помог пенальти на Артёме Дзюбе, который оказался спорным, судя по мнениям экспертов и фанатов.

Комментарий по поводу одиннадцатиметрового дал Станислав Сухина, который в своё время был арбитром ФИФА.

В комментарии для «РИА Новости» пенальти на Дзюбе Сухина назвал неоднозначным. По словам экс-арбитра, формальный повод для свистка был, ведь имел место быть контакт руки защитника с головой форварда. При этом Сухина отметил, что контакт инициировал нападающий, а защитник прыгал и играл в мяч, не делая движения рукой в сторону соперника.