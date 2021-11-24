Петржела: «Далеко в Лиге Европы «Зенит» не пройдёт, получит сильную команду - и конец»

Известный футбольный тренер Властимил Петржела, поработавший в петербургском «Зените», отреагировал на ничью подопечных Сергея Семака в гостевом поединке Лиги чемпионов против «Мальмё». Команды расписали мировую со счетом 1:1. Благодаря этому результату «сине-бело-голубые» вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Далеко в Лиге Европы «Зенит» не пройдет. Получит сильную команду - и конец», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

«Зенит» был близок к поражению в Швеции, однако смог отыграться благодаря пенальти в добавленное время. Удар с точки реализовал защитник Ярослав Ракицкий.