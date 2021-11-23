Джорджевич: «Зенит» сильнее «Мальмё», жду победы в Швеции»

Нападающий Лука Джорджевич, имеющий опыт выступлений за петербургский «Зенит», поделился мнением о грядущем поединке своей бывшей команды против шведского «Мальмё» в групповом раунде Лиги чемпионов.

В беседе с журналистом Sport24 черногорский футболист отметил, что российский клуб сильнее соперника из Швеции. По словам Джорджевича, «сине-бело-голубые» наглядно продемонстрировали это в первом очном матче. Лука ждет от питерцев гостевой победы.

Поединок «Мальмё» - «Зенит» состоится во вторник, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.