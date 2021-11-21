​Назначены судьи на матч «Мальмё» - «Зенит»

В ближайший вторник «Зенит» проведёт гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов против «Мальмё». На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на эту игру.

Арбитром в поле будет Андрис Трейманис из Латвии. У мониторов ВАР главным будет португалец Жоау Пиньейру, которому поможет француз Вилли Делажо.

Матч «Мальмё» - «Зенит» стартует 23 ноября в 23:00 по московскому времени. Если команда Сергея Семака не проиграет, то она обеспечит себе продолжение еврокубкового сезона весной.

После четырёх туров групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» имеет в своём кармане три очка. «Мальмё» очков пока не набирал.