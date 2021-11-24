Сёмин: «Зенит» выполнил свою задачу в Лиге чемпионов»

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал свою оценку выступлению петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В пятом туре «сине-бело-голубые» с трудом вырвали ничью в важнейшем матче с «Мальмё» (1:1) и гарантировали себе билет в весеннюю стадию еврокубков.

«В ЛЧ простых игр не бывает. «Зенит» выполнил свою задачу и вышел в евровесну. Поздравляю их», - передает слова специалиста Sport24.

По итогам пяти туров на счету петербургского клуба четыре набранных балла. Участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака завершат домашней игрой с лондонским «Челси».