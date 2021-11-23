​Петржела считает «Мальмё» фаворитом в игре с «Зенитом»

Во вторник вечером «Зенит» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет в гостях у «Мальмё». Своими мыслями по поводу предстоящей игры поделился Владимир Петржела, который в своё время тренировал питерскую команду.

Петржела в комментарии для ТАСС назвал «Мальмё» фаворитом матча и призвал футбольную общественность не ожидать лёгкой победы «Зенита», как было в первом круге в Санкт-Петербурге (4:0).

Также Властимил Петржела сделал прогноз. Он считает, что игра «Мальмё» и «Зенита» завершится вничью.

Игра между «Мальмё» и «Зенитом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.