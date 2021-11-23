Радимов: «У «Зенита» есть всё для победы над «Мальмё»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов высказался касательно матча против шведского «Мальмё» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«У питерцев все есть, чтобы одержать победу. В первом матче уже выигрывали. «Сине-бело-голубые» - фавориты», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Поединок состоится в Мальмё на местном стадионе. Дата проведения встречи – 23 ноября, начало – 23:00 по московскому времени.

Перед этой игрой команда Сергея Семака занимает третье место в группе Н, а скандинавы замыкают таблицу.