Тренер «Мальмё»: «Попробуем воспользоваться слабыми местами «Зенита»

Наставник шведского «Мальмё» Йон Даль Томассон пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка с петербургским «Зенитом» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«У всех есть слабые места, у «Зенита» в том числе. Питерский клуб позволяет создавать моменты у своих ворот. Мы способны хорошо действовать в атаке, а потому уверен, что у нас будут возможности для голов. Главное, чтобы форварды ими воспользовались. Команда сделает все, чтобы добиться победы», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Шведский коллектив примет чемпиона РПЛ на своем стадионе в Мальмё. Начало игры запланировано в 23:00 мск.