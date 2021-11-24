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Лига чемпионов

Малафеев - о Дзюбе: «Если игрок не забивает пенальти, возникают вопросы о его уровне»

24 Ноября 2021 • 12:41 Комментировать (2)
Мальмё
1:1
Зенит
окончен

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об осечке нападающего Артёма Дзюбы с 11-метровой отметки в поединке группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё». Нападающий в начале второй половины встречи не смог обыграть голкипера шведской команды.

«Пенальти показывает уровень игрока: когда голы забиваются, это говорит о высоком уровне бьющего, если нет - появляются вопросы о его уровне», - приводит слова бывшего голкипера Sport24.

Напомним, что матч в Швеции завершился ничью со счетом 1:1. В составе «сине-бело-голубых» гол с пенальти в добавленное время забил защитник Ярослав Ракицкий.

«Зенит» занял в своей группе третье место и теперь выступит в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
24 Ноября 2021 в 13:33
Уровень дзюбы - ниже плинтуса. Голы забивает исключительно командам типа Тамбова или Нижнего Новгорода. В топку!!!
ARTUR
24 Ноября 2021 в 12:51
Сказал человек который никогда с пенки не пропускал...
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