Малафеев - о Дзюбе: «Если игрок не забивает пенальти, возникают вопросы о его уровне»

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об осечке нападающего Артёма Дзюбы с 11-метровой отметки в поединке группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё». Нападающий в начале второй половины встречи не смог обыграть голкипера шведской команды.

«Пенальти показывает уровень игрока: когда голы забиваются, это говорит о высоком уровне бьющего, если нет - появляются вопросы о его уровне», - приводит слова бывшего голкипера Sport24.

Напомним, что матч в Швеции завершился ничью со счетом 1:1. В составе «сине-бело-голубых» гол с пенальти в добавленное время забил защитник Ярослав Ракицкий.

«Зенит» занял в своей группе третье место и теперь выступит в Лиге Европы.