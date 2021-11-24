18 матчей без побед: «Зенит» не выигрывает в еврокубках на выезде с 2017 года

Петербургский «Зенит» не смог одолеть шведский «Мальмё» (1:1) в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб сыграл вничью, сравняв счет в компенсированное время. Точным ударом с пенальти отметился украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaIvan, «сине-бело-голубые» продлили свою безвыигрышную серию в гостевых матчах еврокубков. «Зенит» не может победить на протяжении 18 поединков.

Последний успех петербургской команды на выезде датирован декабрем 2017 года. Тогда «Зенит» отпраздновал победу над испанским «Реалом Сосьедад» (3:1).