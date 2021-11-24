Петржела: «Деньги, вложенные в «Зенит», не оправдывают себя»

Футбольный специалист Властимил Петржела, имеющий опыт работы в петербургском «Зените», поделился мнением об уровне игры команды Сергея Семака в Лиге чемпионов. По его мнению, клуб не оправдывает вложенных в него денежных средств.

«Команда не показывает футбол, который от нее ждут. «Зениту» не хватает всего для успешного выступления в еврокубках», - приводит слова тренера Metaratings.ru.

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов петербургский «Зенит» едва не проиграл шведскому «Мальмё» (1:1) на выезде. Гости смогли сравнять счет лишь в концовке встречи с пенальти, который многие назвали очень сомнительным.

Благодаря этому результату чемпион РПЛ добыл путевку в весеннюю часть Лиги Европы.