Экс-игрок «Спартака» Чельстрём назвал судейство в матче «Мальмё» - «Зенит» катастрофой

Известный в прошлом шведский хавбек Ким Чельстрём, поигравший в российском чемпионате за московский «Спартак», отреагировал на результат поединка между «Мальмё» и петербургским «Зенитом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Чемпион РПЛ смог отыграться благодаря голу с 11-метровой отметки в добавленное время.

«Катастрофическое судейство. Футбол же контактный вид спорта, здесь нельзя избежать незначительных движений руками. Это не пенальти, а ужас какой-то. Такие моменты меня загоняют в депрессию. Хватит издеваться над игрой, пусть ВАР помогает судьям», - передает слова Кима Expressen.

«Зенит» застолбил за собой третье место в группе и весной выступит в Лиге Европы.