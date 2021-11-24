Канчельскис: «Было сразу понятно, что «Зениту» предстоит борьба за третье место»

Экс-футболист «МЮ» и национальной сборной России Андрей Канчельскис высказался о результате матча петербургского «Зенита» против шведского «Мальмё» в Лиге чемпионов. Команды поделили очки, завершив встречу со счетом 1:1.

«Зенит» достиг результата. Было сразу понятно, что они будут бороться за третье место. Задача выполнена, двигаемся вперед», - рассказал эксперт в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

Перед заключительным туром группового этапа питерцы гарантировали себе третье место и выход в плей-офф Лиги Европы. Последний матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда Сергея Семака проведет против лондонского «Челси». Игра состоится на «Газпром Арене» 8 декабря.