Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Мальмё» и «сине-бело-голубыми».

«Результат матча надо оценивать негативно, на мой взгляд. Так уверенно ведь дома обыграли эту команду. Вчера «Зенит» выглядел не сильнее, а местами даже слабее «Мальмё». Это не очень хорошо. Удалось хотя бы пройти в весеннюю стадию Лиги Европы, этого не происходило давно. Но и до игры все понимали, что проиграть 0:5 «Мальмё» очень сложно, это надо постараться. Мне кажется, момент с проходом в евровесну был очевиден ещё до игры.

Для «Зенита» третье место и выход в Лигу Европы - неудачный результат, я так считаю. «Зенит» позиционирует себя клубом европейского уровня. Скажем так, клуб может быть и европейского уровня, но команда не европейского. Команда значительно отстаёт от развития клуба», - сказал Лепёхин.