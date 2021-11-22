Азмун и Крицюк пропустят матч с «Мальмё»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак накануне противостояния с «Мальмё» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал о кадровой ситуации в команде. Как оказалось, встречу со шведским клубом пропустят сразу несколько футболистов основной обоймы.

На предматчевой пресс-конференции российский специалист отметил проблемы со здоровьем у Станислава Крицюка и Сердара Азмуна. Они не смогут принять участие в предстоящем поединке.

Также под вопросом остается физической состояние Далера Кузяева – по словам Семака, он провел пару тренировок в общей группе и будет готов выйти на поле лишь «на какое-то время».

Уточним, что выездная игра «Зенита» запланирована на вторник, 23-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.