Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов между «Мальмё» и «сине-бело-голубыми» (1:1).

«Очевидно, что вчера у «Зенита» получалось не всё. Особенно в первом тайме. С одной стороны, вроде бы понятна выбранная тактика. С другой стороны, непрезентабельно это выглядело. Сегодня в адрес «Зенита» много критики по этой причине. У соперника был всего один момент, и он стал голом. У нас были и моменты, и пенальти. Возможности были, но качество игры в Лиге чемпионов у нас всегда не на самом высоком уровне. Я предполагал ничью, тем более «Зенит» неудачно играет в гостях.

Что касается пенальти в конце игры, соглашусь, а куда деваться. Я давно не согласен с подобным судейством. Из-за таких судейских трактовок борьбы становится меньше. Футболисты сейчас находятся в переходном периоде: их обучали одному стилю ведения борьбы на протяжении лет двадцати, а сейчас им надо перестраиваться. Но это надо принимать, теперь так судят. Любая высокоподнятая рука - это сейчас пенальти. Я уже смирился с этим», - сказал Игонин.