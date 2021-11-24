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Лига чемпионов

​Игонин – о пенальти на Дзюбе: «Из-за таких трактовок борьбы становится меньше» эксклюзив

24 Ноября 2021 • 18:22 Комментировать
Мальмё
1:1
Зенит
окончен

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов между «Мальмё» и «сине-бело-голубыми» (1:1).

«Очевидно, что вчера у «Зенита» получалось не всё. Особенно в первом тайме. С одной стороны, вроде бы понятна выбранная тактика. С другой стороны, непрезентабельно это выглядело. Сегодня в адрес «Зенита» много критики по этой причине. У соперника был всего один момент, и он стал голом. У нас были и моменты, и пенальти. Возможности были, но качество игры в Лиге чемпионов у нас всегда не на самом высоком уровне.  Я предполагал ничью, тем более «Зенит» неудачно играет в гостях.

Что касается пенальти в конце игры, соглашусь, а куда деваться. Я давно не согласен с подобным судейством. Из-за таких судейских трактовок борьбы становится меньше. Футболисты сейчас находятся в переходном периоде: их обучали одному стилю ведения борьбы на протяжении лет двадцати, а сейчас им надо перестраиваться. Но это надо принимать, теперь так судят. Любая высокоподнятая рука - это сейчас пенальти. Я уже смирился с этим», - сказал Игонин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Алексей Игонин Артём Дзюба
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