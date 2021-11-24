​Аршавин: «Сказал Семаку, что не понимаю, как чемпион России может играть в пять защитников»

Андрей Аршавин был одним из гостей студии «Матч ТВ» во вторник. Подводя итоги матча «Зенита» против «Мальмё», завершившегося вничью 1:1 в Швеции, Аршавин сказал, что несмотря на выход питерцев в Лигу Европы, у него осталось чувство грусти от игры. Связано это чувство с качеством игры «сине-бело-голубых».

Аршавин также поделился информацией о своём разговоре с Сергеем Семаком, состоявшемся на днях. По словам Андрея, он сказал тренеру, что не понимает, как чемпион России, ставящий перед собой высокие цели, может играть по схеме в пять защитников.

Отметим, что «Зенит» за тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов обеспечил себе третье место в квартете.