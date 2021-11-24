​Червиченко: «Дзюба в матче с «Мальмё» пытался свести споры к пониманию того, что он точно не нужен сборной России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу выступления Артёма Дзюбы в матче Лиги чемпионов с «Мальмё».

Напомним, что Артём Дзюба по ходу игры не реализовал пенальти. Впрочем, позже он заработал другой одиннадцатиметровый, который реализовал Ярослав Ракицкий. Игра завершилась со счётом 1:1, и «Зенит» получил билет в Лигу Европы на февраль.

«Дзюба старательно все споры о том, нужен ли он сборной России, пытался свести к нулевой отметке. К пониманию того, что он точно не нужен», - поделился своим мнением Червиченко для «РИА Новости».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 28 ноября в чемпионате России. Соперником питерцев будет ЦСКА.