Семак – о противостоянии с «Мальмё»: «Первый матч не должен вводить в заблуждение»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с «Мальмё» в Лиге чемпионов, в котором российский коллектив может обеспечить себе еврокубковую весну.

Наставник считает, что нельзя допустить недооценки соперника, которая часто встречается в матчах между заведомым фаворитом и аутсайдером. Также Семак отметил настрой оппонента, до сих пор так и не добывшего свою первую победу в самом престижном соревновании Старого света.

«Поверьте, «Мальмё» выйдет и будет на сто процентов сражаться. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Шведская команда активно и хорошо играет. И первый матч не должен никого вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому», - прокомментировал специалист расклад сил на пресс-конференции.

Добавим, что домашний поединок неделями ранее завершился для питерцев разгромной победой.