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Лига чемпионов

«Мальмё» забил «Зениту» первым ударом в створ

23 Ноября 2021 • 23:34 Комментировать
Мальмё
1:0
Зенит
4.25 3.80 1.90
перерыв

Во вторник «Зенит» проводит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Мальмё». Шведский клуб практически не имеет моментов в первом тайме, но на 28-й минуте ему удалось открыть счет. Шведы прошли оборону зенитовцев, Велько Бирманчевич помог Сёрену Риксу отправить мяч в сетку мимо Михаила Кержакова. Счет стал 1:0.

Это первый голевой удар для «Мальмё» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, до этого данная команда проиграла все поединки с общим счетом 0-12.

На данный момент в турнирной таблице у «Челси» и «Ювентуса» по 12 очков, у «Зенита» и «Мальмё» - по три очка.

Поминутная текстовая трансляция  - на LiveResult.ru.

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Зенит Мальмё
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Идет 45 минута Севилья 1:0 Вольфсбург 1.84 3.75 4.4
Идет 47 минута Челси 1:0 Ювентус 1.86 3.6 4.5
Идет 47 минута Янг Бойз 1:1 Аталанта 3.7 4 1.91
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