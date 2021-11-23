«Мальмё» забил «Зениту» первым ударом в створ

Во вторник «Зенит» проводит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Мальмё». Шведский клуб практически не имеет моментов в первом тайме, но на 28-й минуте ему удалось открыть счет. Шведы прошли оборону зенитовцев, Велько Бирманчевич помог Сёрену Риксу отправить мяч в сетку мимо Михаила Кержакова. Счет стал 1:0.

Это первый голевой удар для «Мальмё» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, до этого данная команда проиграла все поединки с общим счетом 0-12.

На данный момент в турнирной таблице у «Челси» и «Ювентуса» по 12 очков, у «Зенита» и «Мальмё» - по три очка.

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