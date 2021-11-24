Быстров - о ничьей «Зенита»: «Исход встречи решил арбитр, нельзя ставить такие пенальти»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров отреагировал на игру петербургского «Зенита» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальмё» (1:1). Подопечные Сергея Семака были на волоске от поражения, но смогли спастись благодаря пенальти в компенсированное время.

«Это слабый «Мальмё». После такого матча у «Зенита» точно не прибавится поклонников. Исход встречи решил рефери. Нельзя ставить такие пенальти на последних минутах», - поведал Владимир в эфире программы «Все на матч».

После этой ничьей «Зенит» забронировал себе третье место в группе и весной выступит в Лиге Европы. В плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета вышли «Челси» и «Ювентус».