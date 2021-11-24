Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 337 Комментарии
Лига чемпионов

Аршавин: «Арбитр ошибся и подарил пенальти «Зениту»

24 Ноября 2021 • 08:42 Комментировать (10)
Мальмё
1:1
Зенит
окончен

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о матче своей бывшей команды против шведского «Мальмё» в групповом раунде Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:1. Питерцы отыгрались в компенсированное время благодаря голу Ярослава Ракицкого с пенальти.

«Рефери был на нашей стороны. Он – молодец с точки зрения болельщика «Зенита». Если судить с точки зрения футбола, он допустил ошибку и подарил нам пенальти», - поведал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Благодаря ничьей в Мальмё подопечные Сергея Семака гарантировали себе участие в весенней часть еврокубков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (10)
Регистрация
Рейтинг комментариев
теремок
24 Ноября 2021 в 11:21
Не так у Мальмё выигрывать надо, могли выиграть нормально, если бы в обороне играли лучше, мячики при приёме не отскакивали как от стены, да и пенальти надо забивать, а вот второй пенальти просто позорище, причем я не про то, что Дзюба изобразил мучения, это многие так делают, да и результат нужен, а вот судьи должны были разобраться, и ведь даже вар не помог, вернее вар и принял решение о пенальти.
Урзюм
24 Ноября 2021 в 08:55
Я иногда думаю, что Аршавин поехал башкой. Вообщето ЭТО ВАР настоял на просмотре, это ВАР усмотрел нарушение и судья бегал к монитору.
Андрюша не эксперт, Андрюша чипсоед.
SpaM
24 Ноября 2021 в 09:02
Во, второй дегенерат нарисовался. Все у них неадекваты и поехавшие))). Даже своих готовы заклеймить этим. И своих и бывших своих))). Вот она - сила левого пенальти для бомжей. Маму продадут за него.
JUMPER
24 Ноября 2021 в 09:35
оооо срамотный...))) ты как фсигда с карандашом и балкнотикам...фсё вынюхиваш..записаваш и фиксираваш...))) трудись трудись лузир..щатильна щитай зинитавския пинальти...))) фсё равно твой пищивик будит пат хвастом у у фсех каманд вынюхивать..как и ты...)))
Урзюм
24 Ноября 2021 в 09:52
Я так понял, что возразить-то тебе нечего, вот ты и захрюкал?
Spirit
24 Ноября 2021 в 10:37
А что с немытых взять то? Он еще вчера сказал, что пенальти не поставили Мальмё!
Все теперь он для них не свой, это суть питерских, посмотри они везде так себя ведут)
SpaM
24 Ноября 2021 в 08:45
Где там Зенитушка?
Ловрен высказался аналогично, теперь Аршавин. Интересно он снова будет гнуть свою линию, что все неадекваты, а пенальти чистый?))))
Урзюм
24 Ноября 2021 в 08:57
Ну а к ним в компанию еще тебя и все, "объективное мнение" готово.
Zenituwka
24 Ноября 2021 в 09:32
Абсолютно чистый пенальти. Когда спартаковский начнут в рожу локтем пробивать, тогда посмотрим что ты скажешь..
Zenituwka
24 Ноября 2021 в 09:32
Спартаковским*
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.11  20:45 Интер Милан ... Шахтёр Донецк 1.45 5 6.6
24.11  20:45 Бешикташ ... Аякс 4.1 4.2 1.8
24.11  23:00 Брюгге ... РБ Лейпциг 3.65 3.7 2.02
24.11  23:00 Спортинг Л ... Боруссия Д 4.1 3.9 1.86
24.11  23:00 Манчестер Сити ... ПСЖ 1.95 3.9 3.65
24.11  23:00 Ливерпуль ... Порту 1.86 3.95 4
24.11  23:00 Атлетико М ... Милан 1.63 4.1 5.4
24.11  23:00 Шериф ... Реал Мадрид 11 7.4 1.23
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
11:23 · Лига чемпионов
В Госдуме недовольны игрой «Зенита» в Лиге чемпионов
11:18 · Лига чемпионов
​Малком: «Арбитр должен был удалить вратаря «Мальмё»
11:11 · Лига чемпионов
Защитник «Мальмё»: «Зенит» получил смешной пенальти»
10:55 · Лига чемпионов
​Бонуччи: «Против таких команд, как «Челси», нужно играть на скорости 1000 км/ч»
10:53 · Лига чемпионов
Санчо прокомментировал дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»
10:49 · Лига чемпионов
​Гасперини: «Думаю, даже Месси было бы сложно на искусственном поле»
10:41 · Лига чемпионов
IFAB рассмотрит возможность увеличения перерыва в футбольных матчах на 10 минут
10:40 · Лига чемпионов
Сабитов: «Зенит» укатал бы «Мальмё», если бы включил форсаж»
10:30 · Лига чемпионов
18 матчей без побед: «Зенит» не выигрывает в еврокубках на выезде с 2017 года 1
10:22 · Лига чемпионов
​Защитник «Мальмё» считает, что не нарушал правила против Дзюбы в эпизоде с пенальти 2
10:20 · Лига чемпионов
Пиоли: «Матч с «Атлетико» - последний шанс «Милана» в Лиге чемпионов»
10:13 · Лига чемпионов
Бубнов: «Зенит» неконкурентоспособен в Лиге чемпионов» 2
09:54 · Лига чемпионов
Де Йонг верит, что «Барселона» победит на выезде «Баварию» 1
09:47 · Лига чемпионов
Юрий Лоза: «Зениту» подарили два пенальти, фатальных нарушений не было»
09:38 · Лига чемпионов
«Фантастический результат»: Тухель прокомментировал разгром «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем