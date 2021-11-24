Аршавин: «Арбитр ошибся и подарил пенальти «Зениту»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о матче своей бывшей команды против шведского «Мальмё» в групповом раунде Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:1. Питерцы отыгрались в компенсированное время благодаря голу Ярослава Ракицкого с пенальти.

«Рефери был на нашей стороны. Он – молодец с точки зрения болельщика «Зенита». Если судить с точки зрения футбола, он допустил ошибку и подарил нам пенальти», - поведал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Благодаря ничьей в Мальмё подопечные Сергея Семака гарантировали себе участие в весенней часть еврокубков.