Аршавин: «Арбитр ошибся и подарил пенальти «Зениту»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о матче своей бывшей команды против шведского «Мальмё» в групповом раунде Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:1. Питерцы отыгрались в компенсированное время благодаря голу Ярослава Ракицкого с пенальти.
«Рефери был на нашей стороны. Он – молодец с точки зрения болельщика «Зенита». Если судить с точки зрения футбола, он допустил ошибку и подарил нам пенальти», - поведал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Благодаря ничьей в Мальмё подопечные Сергея Семака гарантировали себе участие в весенней часть еврокубков.
Андрюша не эксперт, Андрюша чипсоед.
Все теперь он для них не свой, это суть питерских, посмотри они везде так себя ведут)
Ловрен высказался аналогично, теперь Аршавин. Интересно он снова будет гнуть свою линию, что все неадекваты, а пенальти чистый?))))