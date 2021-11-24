​Семак назвал причины выездных неудач «Зенита» в еврокубках

«Зенит» обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, но при этом продлил серию без побед в еврокубках на выезде, сыграв вничью с «Мальмё» (1:1). После игры в Швеции комментарий дал главный тренер питерцев Сергей Семак.

Отвечая на вопрос по поводу гостевых неудач, Семак отметил, что «Зениту» и в чемпионате России приходится непросто на полях соперников.

«Есть молодые игроки, есть игроки, которые не справляются с давлением. Не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин выездных неудач», - слова Семака приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

Комментируя непосредственно результат поединка против «Мальмё», Семак отметил, что он справедлив. При этом тренер сказал, что «Зенит» мог как выиграть, так и проиграть.