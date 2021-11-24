Ракицкий: «Согласен, что мы сегодня сыграли неважно, в некрасивый неатакующий футбол»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвёл итоги матча с «Мальмё» (1:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Надо поздравлять вас и команду, что вы вышли в евровесну?

- Все равно мы вышли, это уже хорошо. Согласен, что мы сегодня сыграли неважно, в некрасивый неатакующий футбол. Добились результата, это самое главное. Будем дальше пытаться играть на атаку…

- Почему не получилось сыграть в другой футбол с самого первого тайма?

- Да, вроде начали ничего. Потом осели и всё. Они нам забили, какая-то паника, неразбериха у нас в команде была. В атаку бежим, назад не бежим, такое в общем… Непонятно было.

- «Мальмё» - не самый грозный соперник. Есть ощущение, что мы опасаемся каждый раз. Вот приезжаем в Лиге чемпионов на выезде и поджилки трясутся. Что происходит? Психология, чрезмерное давление? Где вот эта РПЛовская зенитовская свобода?

- Я согласен полностью и ребятам говорю, что Лига чемпионов - это праздник, мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться, как люди все играют в Европе, они не боятся за результат. Нам надо так перестраиваться, надо что-то менять.

- А что мешает, что надо менять?

- Я не знаю, может, в башке поковыряться. Не знаю, вопрос не ко мне, задавайте вопросы тренерам.