Павлюченко сделал прогноз на матч «Мальмё» - «Зенит»

Экс-футболист московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от гостевого матча петербургского «Зенита» против шведского «Мальмё» в Лиге чемпионов.

«Гости выглядят фаворитами и, скорее всего, добьются положительного результата. Петербуржцы могут на классе забрать три балла», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Напомним, что в первом матче, состоявшемся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», подопечные Сергея Семака разгромили скандинавов со счетом 4:0.

Матч «Мальмё» - «Зенит» состоится 23 ноября, начало – 23:00 мск.