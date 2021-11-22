Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Мальмё» и «сине-бело-голубыми».

«Ожидания перед Лигой чемпионов у нас всегда так себе. Если уж в РПЛ «Зенит» может уступить командам уровнем ниже, то про Лигу чемпионов и говорить нечего. Совершенно другой уровень команд здесь. Логично рассуждать, что «Зенит» - более мастеровитая команда, чем «Мальмё», но это достаточно субъективное мнение. В любом случае, я не жду лёгкой игры. Тем более, матч будет проходить на выезде.

Насколько решающим фактором при игре в атаке станет хорошая форма Дзюбы? Дзюбозависимость уже прошла. Сейчас даже потеря Азмуна уже не так пугает «Зенит». Вариативности в атаке и возможностей сейчас стало больше. «Зенит» уже не ждёт Дзюбу, чтобы был результат. Команда спокойно играет и без него, набирает очки. Да, сейчас он в хорошей форме. Это позволяет иметь ещё больше вариантов в атаке, количество забитых мячей говорит об этом. Причём разные футболисты забивают голы. Реализуется то, что и задумывал «Зенит», - сказал Игонин.