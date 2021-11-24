​Тренер «Мальмё» - о судействе игры с «Зенитом»: «Новый год пришёл в Россию слишком рано»

Во вторник вечером «Мальмё» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. У шведской команды, которая теперь никуда не денется с последнего места в квартете, остались вопросы к рефери. Комментарий на пресс-конференции дал рулевой «небесно-голубых» Йон-Даль Томассон.

«Новый год пришёл в Россию слишком рано. Было много ситуаций, когда работал ВАР, но нам нужно с этим жить. Я горжусь тем, как мы играли, и как атаковали. Мы хорошо показали себя в игре против клуба, который может позволить себе тратить по сто миллионов в год», - сказал Томассон журналистам.