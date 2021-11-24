33 несчастья Дзюбы: «Зенит» в меньшинстве добыл ничью с «Мальме» и обеспечил себе евровесну

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл против «Мальме».

Робкие (скорее математические) шансы на плей-офф Лиги чемпионов и твёрдое желание обеспечить себе плей-офф Лиги Европы. С такими целями питерский «Зенит» ехал в Швецию. «Мальме» в этой ЛЧ откровенно слаб. Команда Йона-Даль Томассона, кажется, уже переключилась на чемпионат Швеции, где ведёт ожесточённую борьбу за чемпионство. А в Лиге чемпионов у шведов 0:12 и 4 поражения в 4 матчах.

«Зенит» размялся на «Нижнем Новгороде», воскресив бомбардирские способности Дзюбы – у Артёма хет-трик и голевая передача. В Швеции Сергей Семак слегка видоизменил победный состав, потому что Клаудиньо отбыл дисквалификацию, но единственным форвардом на острие остался Дзюба, а поддерживали его только бразильцы – Малком, Клаудиньо и Вендел. Вернулся после травмы Дуглас Сантос, что тоже добавило солидности «Зениту».

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Качественнее играли питерцы, с преимуществом, моментов создавали больше. Но пропустили первыми. Рикс и Бирманчевич разыграли незамысловатую «стеночку» на углу штрафной площади, Деян Ловрен решил почему-то Серена не встречать, а тот хлестко пробил из-под защитника – 1:0. Одного удара хватило шведам, а «Зенит» мог забивать до хозяйского гола – Караваев после скидки Дзюбы банально не попал в пустой угол, мог и после – опять же Караваев замыкал прострел, но пробил мимо.

На второй тайм не вышли Деян Ловрен и Клаудиньо, но транжирить свои моменты «Зенит» продолжил. Более того, усилил эффект разочарования. Вендел ушёл от Далина, после чего был уложен на газон. Пенальти в своё распоряжение получил Артём Дзюба, но переиграть голкипера не смог, пробив практически по центру. Казалось, что исправился форвард «Зенита» десять минут спустя, но и тут всё не так. Артём в шпагате замкнул прострел Вендела, но мгновением ранее забрался во вне игры. VAR подтвердил вердикт арбитра, Дзюба к незабитому пенальти добавил незасчитанный гол.

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Мог быть и второй пенальти в ворота «Мальме», причем очень неожиданный. В какой-то момент арбитр просто остановился, слушая о возможной игре рукой. Вендел стоял рядом и активно жестикулировал, но дальше разговоров дело не пошло. А потом гости и вовсе остались в меньшинстве из-за ненужного подката на чужой половине поля. Дмитрий Чистяков отправился отдыхать чуть раньше остальных. Уставший «Зенит» ничего не придумывал и смотрелся очень тускло, но тут второй пенальти всё же случился. трейманис долго смотрел на борьбу Дзюбы и Ларссона в штрафной площади, заметив в итоге удар по уху Артёму. Ярослав Ракицкий с 11 метров пробил четко - 1:1.

Валидольная ничья в Мальме гарантировала «Зениту» плей-офф Лиги Европы. Ниже третьего места в группе питерцы уже не опустятся.