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Лига чемпионов

33 несчастья Дзюбы: «Зенит» в меньшинстве добыл ничью с «Мальме» и обеспечил себе евровесну

24 Ноября 2021 • 00:55 Комментировать (25)
Мальмё
1:1
Зенит
окончен

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграл против «Мальме».

Протокол игры  
Мальмё 1:1 Зенит
(1:0) Рикс Сёрен 28'    
    90' Ракицкий Ярослав (1:1)
Далин Юхан   50' Ларссон Эрик Ахмедходжич Анел   56' Брорссон Франц Мойсандер Никлас   74' Рикс Сёрен   90' Пенья Серхио   78' (Ракип Эрдаль (   78') Левицки Оскар Инносент Бонке Бирманчевич Велько   69' (Ольссон Мартин (   69') Чолак Антонио-Мирко
Запасные: Диавара Исмаэль Гваргис Питер Эльборг Мелкер Нильсен Лассе Налич Ади Эйле Ноа Абубакари Малик Нанаси Себастьян Бьорквист Маркус
Кержаков Михаил Ловрен Деян   46' (Мостовой Андрей (   46') Чистяков Дмитрий   62'   86' Ракицкий Ярослав Караваев Вячеслав Барриос Вилмар Вендел Маркус   55' Дуглас Сантос Малком Филипе   90' (Круговой Данил (   90') Клаудиньо   36'   46' (Ерохин Александр (   46') Дзюба Артём
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Оздоев Магомед Бязров Давид Кравцов Кирилл Кузяев Далер Сутормин Алексей Кузнецов Даниил
23 ноября. Стадион "Eleda Stadion".

 

Робкие (скорее математические) шансы на плей-офф Лиги чемпионов и твёрдое желание обеспечить себе плей-офф Лиги Европы. С такими целями питерский «Зенит» ехал в Швецию. «Мальме» в этой ЛЧ откровенно слаб. Команда Йона-Даль Томассона, кажется, уже переключилась на чемпионат Швеции, где ведёт ожесточённую борьбу за чемпионство. А в Лиге чемпионов у шведов 0:12 и 4 поражения в 4 матчах.

«Зенит» размялся на «Нижнем Новгороде», воскресив бомбардирские способности Дзюбы – у Артёма хет-трик и голевая передача. В Швеции Сергей Семак слегка видоизменил победный состав, потому что Клаудиньо отбыл дисквалификацию, но единственным форвардом на острие остался Дзюба, а поддерживали его только бразильцы – Малком, Клаудиньо и Вендел. Вернулся после травмы Дуглас Сантос, что тоже добавило солидности «Зениту».

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Качественнее играли питерцы, с преимуществом, моментов создавали больше. Но пропустили первыми. Рикс и Бирманчевич разыграли незамысловатую «стеночку» на углу штрафной площади, Деян Ловрен решил почему-то Серена не встречать, а тот хлестко пробил из-под защитника – 1:0. Одного удара хватило шведам, а «Зенит» мог забивать до хозяйского гола – Караваев после скидки Дзюбы банально не попал в пустой угол, мог и после – опять же Караваев замыкал прострел, но пробил мимо.

На второй тайм не вышли Деян Ловрен и Клаудиньо, но транжирить свои моменты «Зенит» продолжил. Более того, усилил эффект разочарования. Вендел ушёл от Далина, после чего был уложен на газон. Пенальти в своё распоряжение получил Артём Дзюба, но переиграть голкипера не смог, пробив практически по центру. Казалось, что исправился форвард «Зенита» десять минут спустя, но и тут всё не так. Артём в шпагате замкнул прострел Вендела, но мгновением ранее забрался во вне игры. VAR подтвердил вердикт арбитра, Дзюба к незабитому пенальти добавил незасчитанный гол.

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Мог быть и второй пенальти в ворота «Мальме», причем очень неожиданный. В какой-то момент арбитр просто остановился, слушая о возможной игре рукой. Вендел стоял рядом и активно жестикулировал, но дальше разговоров дело не пошло. А потом гости и вовсе остались в меньшинстве из-за ненужного подката на чужой половине поля. Дмитрий Чистяков отправился отдыхать чуть раньше остальных. Уставший «Зенит» ничего не придумывал и смотрелся очень тускло, но тут второй пенальти всё же случился. трейманис долго смотрел на борьбу Дзюбы и Ларссона в штрафной площади, заметив в итоге удар по уху Артёму. Ярослав Ракицкий с 11 метров пробил четко - 1:1.

Валидольная ничья в Мальме гарантировала «Зениту» плей-офф Лиги Европы. Ниже третьего места в группе питерцы уже не опустятся.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё
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Комментарии (25)
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Рейтинг комментариев
Volk Odinochka
24 Ноября 2021 в 01:36
Пыхтя, пердя, на карячках, кое как вползли в ЛЕ.
Зенит плывёт по болоту (РПЛ), но когда выходит в море (Европа) - тонет!
Noname_344
24 Ноября 2021 в 01:35
Честно говоря, когда Дзюба бил пеналь, было чувство, что он облажается. Он вообще сколько вижу, бьет пенки как-то бесхитростно, я бы даже сказал трусливо - главное не промазать. Потому постоянно пробивает слабенько. Если в угол, то не в самый, а где кипер может дотянуться. Ну или по центру как щас.И всегда слабо. Мне кажется, в 35 лет форвард уж должен отработать этот навык. А если он не может, зачем тогда его ставят штатным пенальтистом, я не понимаю. Пускай пересмотрит серию пенальти МЮ и Вилльяреала и уже возьмётся за ум.
SpaM
24 Ноября 2021 в 01:23
Шведы в а.уе, потому что впервые столкнулись с тем, что мы видим в РПЛ каждый год)). Судья будет ставить пенальти до тех пор, пока у бомжиков не будет нужного результата)).
Zenituwka
24 Ноября 2021 в 01:29
Ну сколько соперники нарушили правила в своей штрафной, столько пенальти судья и поставит. Правила есть правила. Поэтому не понимаю твоего сарказма. Судья отработал очень хорошо этот матч. Я удивлен что латыш так справился. Хотя, это наверное потому, что уровень игры был схожий с чемпионатом Латвии.
Kos34rus
24 Ноября 2021 в 01:21
Превосходили сам МяЛЬМО повсем статьям !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пара пара парадуемся )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Promt Roman
24 Ноября 2021 в 01:10
Все писюны обсосали, но таки добыли героическую ничью.
CELTIC FROST
24 Ноября 2021 в 01:06
Ай. флегма с бородкой совсем на мушкетера стал похож) а местные болельщики после матча дружно скандировали : УЕФА - мафия! )) гы гы
JUMPER
24 Ноября 2021 в 01:10
ай...какой мушкиТЁР...))) на бомжика скарея...трусливава и пабитава...)))
CELTIC FROST
24 Ноября 2021 в 01:13
на Юнгвальд - Хилькевичского. типа Атоса)) пусть и сцыкливо- побитого)
ингерман
24 Ноября 2021 в 01:18
ай бро нечто среднее между лейбой и якыв-михалычем.. геволюционэр одним словам.. )))
Урзюм
24 Ноября 2021 в 01:05
Говно игра была, скажем честно.
CELTIC FROST
24 Ноября 2021 в 01:07
воистину.
Redwhite1959
24 Ноября 2021 в 01:04
Единственно хорошего у "Зенита" - "физика"! Во втором тайме ею просто "задавили" хозяев. В остальном - нечего и похвалить. Атакуют бесхитростно - в концовке просто свалились на навал. В матче с ТАКИМИ как "Мальмё" ТАКОЙ пеналь, который был на Дзюбе дадут, в матчах с более серьёзными соперниками - НИКОГДА! Ну хоть не последние в группе - и то хорошо!
Zenituwka
24 Ноября 2021 в 01:24
Смеёшься? Это пеналь 300% и поставят в любой игре такой. Локтем по хлебалу зарядили. Локоть даже выставлять по правилам нельзя, а тут засадили в лицо. Другое дело что игроки команды высокого уровня, так размахивать крыльями в своей штрафной не станут. Это да.
Genrih121
24 Ноября 2021 в 01:02
Смотрел параллельно Челси-Ювентус... День и ночь...Автор приукрасил, маленько этот позор...
ингерман
24 Ноября 2021 в 01:02
ай флегма красаучэг-проста.. как он усе ращитал из заменами прально подсуетився.. но какава стратэхия и тактика.. спирва спецом прапустили патома даже пеналь не забили.. тожа спецом - бцительность шведюков усыпляли.. а в концовачке решительным натискам спасли сибе ачко.. флехма - хений! )))
Урзюм
24 Ноября 2021 в 01:04
Маладца, раскусил хитрость тренерскую :)))
JUMPER
24 Ноября 2021 в 01:12
ай...вишь бро...какой виликий стратех флегма...)))
Zenituwka
24 Ноября 2021 в 01:00
Безумно стыдно за Зенит сегодня. Даже выйграй сегодня Зенит, было бы стыдно. Это какое то шапито. Семака нах из команды посылать надо срочно, вместе с Ловреном в сумке. С таким составом показывать настолько чмошный футбол... Это только патлатый шарлотан мог. Я просто в негодовании...
CELTIC FROST
24 Ноября 2021 в 01:08
плюс.. бесконечный плюс.. я с огромным трудом не уснул при просмотре вот Этого.
JUMPER
24 Ноября 2021 в 01:15
ай...сафсем ты сибя ни жылеиш...))) защем так сибя извадить та и мущить...)))
CELTIC FROST
24 Ноября 2021 в 01:15
ай. за дыржаву абидна)
Антидыня
24 Ноября 2021 в 00:58
Ну хоть есть кого с Евровесной поздравить!
Zenituwka
24 Ноября 2021 в 01:01
С такой игрой, в евровесне, нас ожидает только позор. Поздравлять, к сожалению, не с чем.
Урзюм
24 Ноября 2021 в 00:57
Дзюба бревно
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