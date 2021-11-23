Назван стартовый состав «Зенита» на матч с «Мальмё»

Во вторник «Зенит» проведёт ключевой матч в группе Лиги чемпионов против «Мальмё». Ничья или победа позволит команде Сергея Семака весной продолжить борьбу в еврокубках, а три очка улучшат шансы в споре за плей-офф Лиги чемпионов.

С первых минут против шведов за «Зенит» сыграют Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Артём Дзюба.

Напомним, что «Зенит» занимает третье место в группе, набрав три очка. Его соперник проиграл все четыре матча. Лидирует «Ювентус» (12 очков), у которого на одну победу больше, чем у «Челси».

Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.