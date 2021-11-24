​Малком: «Арбитр должен был удалить вратаря «Мальмё»

Атакующий хавбек «Зенита» Малком дал комментарий по поводу столкновения Вендела с вратарём в игре Лиги чемпионов против «Мальмё».

Ранее Вендел показал фотографию своей ноги после этого эпизода. Фотография получилась не для слабонервных.

По мнению Малкома, арбитр должен не только назначать пенальти, но и удалять вратаря шведской команды с поля.

«Для всего футбольного мира это чистый пенальти и красная карточка. Точно такая же ситуация была у Сердара в матче против «Сочи», - высказался Малком, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Напомним, что пенальти за этот фол на Венделе Артём Дзюба не реализовал.