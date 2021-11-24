Бубнов: «Зенит» неконкурентоспособен в Лиге чемпионов»

Экс-защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а в данный момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о выступлении петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов. В матче пятого тура «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Мальмё» со счетом 1:1. От поражения питерцев спас пенальти в компенсированное время.

«Зенит» изначально должен был бороться за ЛЕ. В ЛЧ они не конкурентоспособны. Увы, приходится это признать», - приводит слова аналитика Sportbox.

Перед заключительным туром «Зенит» гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги Европы. Борьбу в Лиге чемпионов из этого квартета продолжат «Ювентус» и «Челси».

Аршавин: «Арбитр ошибся и подарил пенальти «Зениту»