Пономарёв - о «Зените»: «Вошли в Лигу Европы и чёрт с ним, получат халявные деньги»

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался насчет ничейного результата в матче группового этапа Лиги чемпионов между шведским «Мальмё» и петербургским «Зенитом» (1:1). Он заявил, что ему не понравился футбол в исполнении команды Сергея Семака.

«Вошли в Лигу Европы и черт с ним, хоть какие-то деньги будут. Наши привыкли к халявным деньгам», - передает слова ветерана «армейцев» «Спорт-экспресс».

Чемпион России набрал четыре балла и застолбил за собой третью строчку в квартете. В весенней части еврокубков петербургский «Зенит» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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