Прогноз на матч «Мальмё» - «Зенит» от Мостового

Экс-футболист национальной сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке петербургского «Зенита» против «Мальмё» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится в Швеции.

«Ожидаю вязкий футбол. Надеюсь на успех нашей команды за счет класса. Моя ставка - победа «Зенита» + обе забьют», - заявил Александр в беседе с Vseprosport.ru.

Матч состоится во вторник, 24 ноября, в городе Мальмё. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.

После четырех туров подопечные Сергея Семака с тремя баллами занимают третье место в таблице квартета Н, а скандинавский коллектив, не имеющий очков, находится на последней строчке.