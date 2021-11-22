Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 219 Комментарии
Лига чемпионов

Прогноз на матч «Мальмё» - «Зенит» от Мостового

22 Ноября 2021 • 11:38 Комментировать (1)
Мальмё
...
Зенит
3.60 3.65 2.00
23.11 23:00

Экс-футболист национальной сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке петербургского «Зенита» против «Мальмё» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится в Швеции.

«Ожидаю вязкий футбол. Надеюсь на успех нашей команды за счет класса. Моя ставка - победа «Зенита» + обе забьют», - заявил Александр в беседе с Vseprosport.ru.

Матч состоится во вторник, 24 ноября, в городе Мальмё. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.

После четырех туров подопечные Сергея Семака с тремя баллами занимают третье место в таблице квартета Н, а скандинавский коллектив, не имеющий очков, находится на последней строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
22 Ноября 2021 в 12:01
Этот прогноз любой даст...если Зенит недооценит соперника может быть что угодно... Но вряд ли Зенит проиграет...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
12:35 · Лига чемпионов
Непомнящий: «Зенит» не испытает проблем в матче с «Мальмё»
11:38 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Мальмё» - «Зенит» от Мостового 1
21 Ноября
19:19 · Лига чемпионов
​«Челси» - «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 23 ноября 2021
19:09 · Лига чемпионов
​«Мальмё» - «Зенит»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 23 ноября 2021
17:49 · Франция. Лига 1
Почеттино не уверен, дебютирует ли Рамос за «ПСЖ» в матче против «Манчестер Сити»
17:37 · Лига чемпионов
​«Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 23 ноября 2021
17:23 · Лига чемпионов
​«Барселона» - «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 23 ноября 2021
17:10 · Лига чемпионов
​«Динамо» Киев – «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 23 ноября 2021
15:21 · Лига чемпионов
​Дибала вряд ли сыграет с «Челси» 1
12:41 · Лига чемпионов
​Карасёв назначен на матч «Барселоны» в Лиге чемпионов
12:28 · Лига чемпионов
​Назначены судьи на матч «Мальмё» - «Зенит»
20 Ноября
12:40 · Лига чемпионов
Гризманна допустили к матчу с «Миланом»
09:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду обратился с мотивационной речью к игрокам «Манчестер Юнайтед» 3
19 Ноября
15:55 · Лига чемпионов
​Ракицкий верит, что «Зенит» окажется в 1/8 финала Лиги чемпионов 3
17 Ноября
19:40 · Лига чемпионов
​Гризманн не сыграет с «Миланом» из-за дисквалификации
Все новости
Рекомендуем