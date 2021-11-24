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Лига чемпионов

Гаджиев: В игре с «Мальмё» был тот редкий случай, что когда судья ошибался, то в нашу пользу эксклюзив

24 Ноября 2021 • 13:48 Комментировать (1)
Мальмё
1:1
Зенит
окончен

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей в матче группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» - «Зенит».

- Перед матчем с «Мальмё» никто не сомневался в победе «Зенита», особенно учитывая, что в домашней игре питерцы добыли крупную победу 4:0. Разочарованы результатом?

- Нельзя так сказать, потому что второй тайм «Зенит» провел лучше, чем первый. В Лиге чемпионов вообще нельзя говорить, что «Зенит» обязан выиграть даже у такого соперника, как «Мальмё». Хотя в этом есть какая-то логика, потому что питерский клуб сильнее. Я думал, что будет победа. Но первый тайм не соответствовал уровню возможностей «Зенита». Он был слишком медленный и не боевой. Во втором тайме игра уже была получше. Но когда не забиваешь пенальти и получаешь такие глупые удаления… Как можно нарушать правила около углового флажка соперника далеко от своих ворот и получать за это желтые карточки? Чистяков допустил грубую ошибку. Это лишние эмоции и неумение ими управлять. У нас многие футболисты не умеют держать свои эмоции. Это мы видели и в матче сборной против хорватов.

- Во втором тайме «Зенит» отыгрался вдесятером.

- Это, конечно, плюс. Но мы ждали победу.    

- Наверное, тем удивительнее, что «Зенит» вышел играть с пятью защитниками.

- Это уже столько обсуждалось. Дело в том, что все зависит не от того, три центральных защитника ты поставил или два, а от функций, которые выполняют игроки. Например, «Челси», который выиграл Лигу чемпионов, тоже действует в три центральных защитника. Но эта схема может трансформироваться. Если фланговые защитники активно играют в атаке – почему нет? Многие зависит от того, какой у тебя набор футболистов.   

- У «Зенита» он достаточный, чтобы играть при любой схеме.

- Да. Они могут играть в оба варианта. Но Ловрен, конечно, выдал вчера безобразный матч. Так нельзя играть с его возможностями. Не случайно Семак его заменил.

- Почему он так плохо действовал?

- Не думаю что дело в недонастрое на такого соперника. Все-таки это Лига чемпионов. Возможно, у него плохое состояние в конце сезона, эмоции не те. За сборную Хорватии  Ловрен сыграл хорошо. У него вообще большая нагрузка сейчас. 

- Много разговоров о судействе после этого матча. Как считаете, были у арбитра серьезные ошибки?

- Если и были, то не против нас. Это было редкое судейство в том плане, что когда рефери ошибался, то в нашу пользу.

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- Как оцените игру Дзюбы?

- Он сыграл неплохо, в своей манере. Артём должен сохранить мяч, отдать его своему партнеру. Он, конечно, не часто участвовал в матче, порой выпадал. Но когда мяч к нему попадал, нельзя сказать, что он плохо им распоряжался. Артём неплохо отыгрывался, играл наверху, второй пенальти тоже он заработал. Нельзя сказать, что это был самый хороший Дзюба, но и не самый плохой.

- Он не реализовал четыре из восьми последних пенальти. Может Артёму не стоит подходить к точке?

- Да. Он бил неуверенно. Не смог справиться. Вообще Дзюба достаточно психологически устойчивый. Не каждый справится с таким давлением, которое на него оказывается. А Артём это делает. Но пенальти он пробил неуверенно.

- У Сергея Семака уже 16 матчей без гостевых побед в Лиге чемпионов. Ему не удалось прервать эту серию даже с идеальным для этого соперником. Как это объяснить?

- Квалификацией. Ничем больше.  У нас ниже уровень, на который мы далеко не всегда выходим. То есть, футболисты «Зенита» не всегда играют на уровне своих возможностей.

- Так как наша команда все же пробилась в весеннюю стадию еврокубков, можно оценить групповой этап, как успешный для «Зенита»?

- Нет. Успешным нельзя, но удовлетворительным можно.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гаджи Гаджиев
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Ноября 2021 в 14:10
ай он прав..
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