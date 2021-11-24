Сабитов: «Зенит» укатал бы «Мальмё», если бы включил форсаж»

Российский специалист Равиль Сабитов считает, что петербургский «Зенит» мог бы легко одолеть шведский «Мальмё», если бы взвинтил темп. Об этом эксперт высказался в интервью журналистам «Спорт уик-энд».

Тренер отметил, что петербургский коллектив выше классом шведского соперника, однако по организации игры скандинавы смотрелись лучше. По мнению Сабитова, «сине-бело-голубым» нужно было максимально взвинтить темп и включить форсаж. В таком случае «Зенит» укатал бы «Мальмё».

Петербургский клуб имеет четыре балла после пяти туров. Команда гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги Европы.