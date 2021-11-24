В Госдуме недовольны игрой «Зенита» в Лиге чемпионов

В Государственной думе остались недовольны игрой петербургского «Зенита» в матче против шведского «Мальмё» в групповом раунде Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака сыграла вничью со счетом 1:1, забив гол с пенальти в добавленное время.

«Надо поздравить «Зенит», мы в Лиге Европы. Но меня не радует такое качество игры, они могут действовать лучше», - рассказал в интервью «Спорт-экспрессу» депутат Дмитрий Свищев.

Ничья в Мальмё позволила «сине-бело-голубым» пробиться в весеннюю стадию еврокубков. Петербургский коллектив выступит в раунде плей-офф Лиги Европы.

Что касается «Мальмё», то шведский клуб не сможет подняться с последнего места.

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