Смородская заступилась за Дзюбу: «На него должна равняться молодёжь»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента петербургского «Зенита», высказалась об игре центрфорварда «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы в поединке против шведского «Мальмё» в Лиге чемпионов. В прошедшем матче нападающий не реализовал пенальти.

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» Смородская заявила, что ей жаль Дзюбу. Она призвала прессу переключить внимание на кого-то другого. Экс-глава «Локо» считает, что Артём заслуживает похвалы за матч в Швеции. Смородская призвала молодежь равняться на Дзюбу.

Благодаря ничьей в Мальмё подопечные Сергея Семака гарантировали себе третье место в группе и весной выступят в Лиге Европы.