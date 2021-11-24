Во вторник вечером «Зенит» сыграл вничью в гостях у «Мальмё» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. В начале второго тайма питерцы заработали право на пенальти, когда вратарь шведской команды врезался в ногу Вендела. Одиннадцатиметровый исполнил Артём Дзюба, но реализовать попытку форвард не смог.

В «сториз» на своей страничке в «Инстаграме» Вендел показал свою ногу после этого стыка. Кадр не для слабонервных. Бразилец написал на фото, что на футбольном поле в Швеции проходила настоящая война.

Напомним, что «Зенит» обеспечил себе финиш на третьем месте в группе Лиги чемпионов. В феврале команда Сергея Семака выступит в плей-офф Лиги Европы.