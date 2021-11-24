Защитник «Мальмё»: «Зенит» получил смешной пенальти»

Защитник Анел Ахмедходжич, выступающий за шведский «Мальмё», поделился своим мнением касательно пенальти в концовке встречи против петербургского «Зенита» (1:1) в Лиге чемпионов. Российский клуб сравнял счет в добавленное ко второму тайму время. Удар с точки реализовал Ярослав Ракицкий.

«Смешной пенальти. Даже не знаю, как на это реагировать. Решение судьи вызывает лишь смех. Очень странно. Но арбитр так решил, мы ничего не можем поделать», - поведал футболист в интервью Expressen.

«Мальмё» лишился шансов подняться с последнего места. «Зенит» занял третью строчку и выступит в Лиге Европы.