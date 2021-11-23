Семшов: «У «Зенита» класс игроков выше, чем у «Мальмё»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Игорь Семшов рассказал, чего ждет от поединка своего бывшего клуба против шведского «Мальмё» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Зенит» находится в хорошей форме. Игра будет непростой, но надеюсь, что «Зенит» победит. Класс игроков у них выше», - приводит слова бывшего игрока сборной России ТАСС.

Встреча шведского и российского клубов состоится сегодня, 23 ноября, в городе Мальмё. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что первый поединок завершился разгромной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0.