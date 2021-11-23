Экс-футболист «Мальмё» Йенс Фьельстрём поделился мнением по поводу предстоящего матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

- «Мальмё» изменится по сравнению с прошлым матчем. Кристиансен выбыл из-за травмы, его заменит Пенья. Возможно, Мойсандер выйдет вместо Брорсона. Это, касаемо состава, но думаю, что и по игре все будет отличаться. Команда будет свежее, чем в Санкт-Петербурге. Она точно в лучшей форме, да и, несмотря на травмы, тогда потерь было больше, а значит, у тренера будет больше вариантов в этом матче, как сыграть впереди. Думаю, что результат для «Мальмё» будет лучше, чем в первом поединке, - заявил Фьельстрём.

Сергей Румянцев