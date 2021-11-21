Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Мальмё» и «сине-бело-голубыми».

«Безусловно, я считаю «Зенит» фаворитом в предстоящем матче. Думаю, мы вправе ожидать победы над «Мальмё». Если победить не удастся, то как минимум ничья для того, чтобы попасть в евровесну. «Зенит», конечно, команда не уровня «Ювентуса» и «Челси», но обыграть «Мальмё» одной из лучших команд России по силам, при всём уважении к шведскому клубу.

Не стал бы сейчас говорить о крупной победе. Достаточно просто выиграть. Нужно ещё принести очки в копилку России в рейтинге УЕФА. Это тоже немаловажный фактор. Судя по последним тенденциям, мы можем вообще остаться без прямого попадания в Лигу чемпионов. Пора об этом тоже подумать. Не только о клубных результатах, а о месте России в рейтинге тоже. Любая победа «Зенита» устроит и игроков, и болельщиков, и российский футбол. Не думаю, что будет много голов. Да, «Зенит» играет хорошо сейчас, но Лига чемпионов - совсем другой турнир по уровню, это не чемпионат России», - сказал Лепёхин.