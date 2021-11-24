Юрий Лоза: «Зениту» подарили два пенальти, фатальных нарушений не было»

Известный музыкальный артист Юрий Лоза, который внимательно следит за футболом, поделился мнением о гостевом поединке петербургского «Зенита» с «Мальмё» (1:1) в групповом раунде Лиги чемпионов. Чемпион России вырвал ничью на выезде, забив пенальти в добавленное ко второму тайму время. Этот 11-метровый вызвал волну критики.

«Зениту» подарили два пенальти. Их можно было не давать. Фатальных нарушений не было. Нам подарили ничейку», - передает слова музыканта «Спорт-экспресс».

Эта ничья позволила «сине-бело-голубым» застолбить за собой третью строчку в группе. Команда Сергея Семака пробилась в весеннюю стадию Лиги Европы.

Аршавин: «Арбитр ошибся и подарил пенальти «Зениту»