Ловрен считает, что судья ошибся, назначив второй пенальти в ворота «Мальмё»

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Мальмё» (1:1). Питерцы долгое время уступали в счете и смогли отыграться благодаря пенальти в компенсированное время. С точки успешно пробил защитник Ярослав Ракицкий.

Защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового, который вызвал массу споров.

«Соглашусь с игроками шведского коллектива, это ошибочный пенальти. Не знаю, как еще должен был действовать защитник в такой ситуации. Судья принял отличное решение для нас, но, по моему мнению, он отработал плохо в этом матче», - цитирует хорвата Aflonbladet.

Благодаря этому результату «Зенит» гарантировал себе третье место и выход в плей-офф Лиги Европы.