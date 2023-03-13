Хави: «Бальде – главное открытие сезона»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес отметил игру левого защитника Алехандро Бальде.

19-летний футболист неожиданно пробился в стартовый состав в дебютном для себя сезоне в первой команде «сине-гранатовых». Сегодня он помог каталонцам обыграть «Атлетик» (1:0), и после матча Хави прокомментировал выступления юного латераля: «Бальде обладает огромным потенциалом – у него есть всё, чтобы провести долгую и успешную карьеру в «Барселоне». В этом сезоне он стал главным открытием. Он продолжает развиваться и взрослеть, хотя уже сейчас выступает на высоком уровне», – сказал в послематчевом интервью наставник «Барселоны».

В активе Алехандро Бальде пять ассистов в 32 матчах текущей кампании.