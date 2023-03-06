Рафинья: «Фати расстроился, что не ударил пенальти, но всё было решено ещё до матча»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас объяснил, почему во вчерашнем матче с «Валенсией» пенальти ударил Ферран Торрес, а не Ансу Фати, который тоже хотел пробить одиннадцатиметровый. Напомним, Торрес 55-й минуте в итоге не смог реализовать пенальти.

«Ещё до матча мы чётко решили, кто будет пробивать пенальти. Я понимаю, что Ансу хотел ударить и расстроился, не получив возможность, но всё было решено ещё до начала игры», – сказал Рафинья в интервью после матча.

«Барселона» вчера всё же смогла обыграть «Валенсию» с минимальным счётом 1:0. Победный гол забил как раз Рафинья, поразив ворота ударом головой на 15-й минуте.