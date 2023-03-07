Хави: «Я постоянно смотрю матчи, я просто болен футболом»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своём отношении к работе.

«Я работаю 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Как говорил Гвардиола, будучи тренером, ты должен изучать все детали. Управлять футбольной командой очень непросто.

Я постоянно смотрю матчи, включая игры «Барселоны», которые я пересматриваю по три-четыре раза. Мне действительно нравится это делать. Я болен футболом.

Я часто спрашивал себя, компенсирует ли моя работа то давление, под которым я нахожусь, но я спокойный человек. Я ни в чём не нуждаюсь финансово – я хочу помогать «Барселоне», – цитируют испанские ресурсы Хави.