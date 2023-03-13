Хави назвал проблему, с которой «Барселона» сталкивается в каждом матче

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает после победы в матче Ла Лиги против «Атлетика» (1:0).

Автором единственного гола стал Рафинья Диас, отличившийся незадолго до перерыва.

«Мы хорошо смотрелись на протяжении 70-80 минут, и абсолютно нормально, что в выездном матче против такого соперника нам пришлось пострадать в концовке. «Атлетик» очень интенсивно прессингует.

Мы добыли важнейшие три очка, но нам нужно работать над игрой в атаке. У нас было два или три шанса удвоить преимущество. Нам не хватает хладнокровия – с этой проблемой мы сталкиваемся в каждом матче. Команда должна была забивать второй гол», – заявил на пресс-конференции Хави.